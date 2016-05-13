美国热股：英伟达季度获利及营收优于预期，盘初股价暴涨

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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路透5月13日 - 电脑显示卡芯片制造商英伟达(Nvidia) 周四公布季度获利及营收均高于分析师预测，公司预估本季营收13.5亿美元，亦高于市场预估的12.8亿美元。多家券商因而调高英伟达目标价。
英伟达周五盘初股价暴涨11.6%，报39.7美元。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)