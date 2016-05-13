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货币新闻 | 2016年 5月 13日 星期五 21:34 BJT

美国热股：英伟达季度获利及营收优于预期，盘初股价暴涨

路透5月13日 - 电脑显示卡芯片制造商英伟达(Nvidia) 周四公布季度获利及营收均高于分析师预测，公司预估本季营收13.5亿美元，亦高于市场预估的12.8亿美元。多家券商因而调高英伟达目标价。

英伟达周五盘初股价暴涨11.6%，报39.7美元。(完)

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