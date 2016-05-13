中国外管局报告：银行开展外汇合规性专项检查，去年涉及金额2,200余亿美元

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式称，国家外汇管理局组织开展了银行外汇业务专项检查。充分运用外汇非现场检查手段，提升检查工作效率。

此次专项检查充分运用外汇非现场检查手段对银行原始数据和监管数据进行大数据分析，在不影响银行正常运营的同时，高效锁定了存在跨市场、跨行业、跨境套利异常情况或涉嫌外汇违规的银行机构和网点9,800 余家，非现场线索117,300余条，涉及金额2,200余亿美元。

以下是该专栏全文（省略图表）：

2015年，为进一步加强银行外汇业务经营的内部管控和外部监管，遏制违规经营和违法犯罪行为，国家外汇管理局组织开展了银行外汇业务专项检查。

充分运用外汇非现场检查手段，提升检查工作效率。此次专项检查充分运用外汇非现场检查手段对银行原始数据和监管数据进行大数据分析，在不影响银行正常运营的同时，高效锁定了存在跨市场、跨行业、跨境套利异常情况或涉嫌外汇违规的银行机构和网点9800余家，非现场线索117300余条，涉及金额2200余亿美元。

在此基础上，选取中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行和招商银行7家银行作为检查对象，重点对7家银行中外汇业务量大、经营情况异常、违规问题与线索较为集中的700 余家一线支行、营业部等机构和网点开展现场检查，共发现银行外汇违规案件900余起，共处行政罚款逾5500 万元人民币。

内部治理机制不完善和“重业绩、轻合规”是导致部分银行外汇违法违规行为多发和频发的重要原因。专项检查发现，银行存在未按规定进行国际收支申报和报表报送、违反规定办理结售汇业务、违规办理经常项目资金收付等8大类违反外汇管理规定行为，违规笔数合计17200余笔，金额合计100余亿美元。主要问题包括 ：银行内控管理机制不科学，外汇政策传导效果不佳 ；外汇业务合规责任机制不健全，缺乏有效监督问责机制；银行内控制度“形大于实”；银行内控制度更新滞后于外汇管理改革发展 ；银行外汇业务展业原则执行不到位 ；银行外汇业务真实性审核把关不严等。