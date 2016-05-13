中美贸易：中方正式启动对美国反补贴措施案（DS437）执行之诉程序--商务部

路透北京5月13日 - 中国商务部周五表示，中方就美国对中国部分产品实施反补贴措施世贸争端案（DS437）的执行措施，提出与美国在世贸组织争端解决机制下进行磋商，正式启动该案执行之诉程序。

商务部网站援引商务部条法司负责人谈话称，针对美国对中国部分产品实施反补贴措施案，原审专家组和上诉机构此前已裁定，美方15项涉华反补贴调查和裁决违反世贸规则，要求其纠正违规措施。

但是，美方不仅未能在合理执行期限内全部完成执行义务，还在已发布的部分再调查裁决中继续坚持违规做法。美方无视世贸规则和裁决的行为，严重损害了规则的严肃性和中国产业的利益。鉴此，中方决定就本案启动世贸组织争端解决执行之诉，坚定维护中方权益。