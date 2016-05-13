中美贸易：中方正式启动对美国反补贴措施案（DS437）执行之诉程序--商务部

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透北京5月13日 - 中国商务部周五表示，中方就美国对中国部分产品实施反补贴措施世贸争端案（DS437）的执行措施，提出与美国在世贸组织争端解决机制下进行磋商，正式启动该案执行之诉程序。
商务部网站援引商务部条法司负责人谈话称，针对美国对中国部分产品实施反补贴措施案，原审专家组和上诉机构此前已裁定，美方15项涉华反补贴调查和裁决违反世贸规则，要求其纠正违规措施。
但是，美方不仅未能在合理执行期限内全部完成执行义务，还在已发布的部分再调查裁决中继续坚持违规做法。美方无视世贸规则和裁决的行为，严重损害了规则的严肃性和中国产业的利益。鉴此，中方决定就本案启动世贸组织争端解决执行之诉，坚定维护中方权益。
该负责人强烈敦促美方，尽快完成国内再调查程序，诚信执行世贸组织裁决，认真纠正其长期、系统性违反世贸规则的实践，尽快放弃滥用贸易救济措施的错误做法，否则中方将在世贸组织争端解决框架下寻求进一步的解决。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。