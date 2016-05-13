中国贸易：1-4月离岸业务流程外包领跑服务外包整体增速--商务部

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透北京5月13日 - 中国商务部服贸司负责人周五称，1-4月业务流程外包增速加快占比提高，离岸业务流程外包领跑服务外包整体增速，主要原因是供应链外包服务、数据处理和呼叫中心服务增速加快，同比增长超过50%，美欧港日韩是购买中国国际服务的主要市场。
刊登在商务部网站新闻稿称，今年一季度服务进出口额达12,218亿元人民币，比上年同期增长23.7%。其中出口4,286亿元，同比增长4.5%；进口7,932亿元，同比增长37.3%。服务贸易占对外贸易比重继续提升，促进外贸结构升级作用显着。
新闻稿显示，今年1-4月，中国企业签订服务外包合同金额2,760.6亿，执行金额1,708.4亿，分别同比增长23.9%和7.5%。其中离岸服务外包合同金额1,935.3亿，执行金额1,120.4亿，分别同比增长37.9%和6.1%。
同期，中国企业承接离岸信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包执行金额分别为570.1亿、176.7亿和373.5亿，同比分别增长8.3%、15.1%和0.6%，占比分别为50.9%、15.8%和33.3%。
另外，1-4月中国承接美国、欧盟、香港、日本和韩国的离岸服务外包执行金额分别为244.4亿、181.3亿、180.1亿、92.3亿和72亿，合计占中国离岸服务外包执行总额的68.7%。
中国海关数据显示，以美元计价，4月出口1,727.63亿美元，同比下降1.8%；进口1,272亿美元，同比下降10.9%，降幅均超预期。4月贸易顺差455.62亿美元。重返跌势的外贸数据也让此前对中国经济的乐观预期有所降温。 （完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。