中国贸易：1-4月离岸业务流程外包领跑服务外包整体增速--商务部

路透北京5月13日 - 中国商务部服贸司负责人周五称，1-4月业务流程外包增速加快占比提高，离岸业务流程外包领跑服务外包整体增速，主要原因是供应链外包服务、数据处理和呼叫中心服务增速加快，同比增长超过50%，美欧港日韩是购买中国国际服务的主要市场。

刊登在商务部网站新闻稿称，今年一季度服务进出口额达12,218亿元人民币，比上年同期增长23.7%。其中出口4,286亿元，同比增长4.5%；进口7,932亿元，同比增长37.3%。服务贸易占对外贸易比重继续提升，促进外贸结构升级作用显着。

新闻稿显示，今年1-4月，中国企业签订服务外包合同金额2,760.6亿，执行金额1,708.4亿，分别同比增长23.9%和7.5%。其中离岸服务外包合同金额1,935.3亿，执行金额1,120.4亿，分别同比增长37.9%和6.1%。

同期，中国企业承接离岸信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包执行金额分别为570.1亿、176.7亿和373.5亿，同比分别增长8.3%、15.1%和0.6%，占比分别为50.9%、15.8%和33.3%。

另外，1-4月中国承接美国、欧盟、香港、日本和韩国的离岸服务外包执行金额分别为244.4亿、181.3亿、180.1亿、92.3亿和72亿，合计占中国离岸服务外包执行总额的68.7%。