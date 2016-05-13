国际油市：亚洲石脑油裂解价差重挫4%，因过剩供应抵销需求

路透新加坡5月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从两周高位下挫4%至每吨57.30美元，贸易商表示，因供应居高不下，使得上日的回升趋势逆转，并抵销了需求。

贸易商称，韩国乐天化学以C&F每吨较日本报价贴水5.50美元，买进一批6月下半月交货石脑油。

这与韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和LG化学本周买进亦为6月下半月交货的石脑油贴水相当。

KPIC周四曾以每吨贴水3-4.50美元买进下半月运抵Onsan港的石脑油。

“卖家考虑到从西方运抵亚洲的船货减少，因此试图提高价格。但实际上基本面相当疲弱。”一北亚贸易商说。

“市场关注汽油需求季，有人寄望欧洲进一步减少运至亚洲的船货。”

本月从欧洲、中东和美国等地运至亚洲的石脑油船货，估计不超过130万吨，远低于第一季月平均数量180万吨。

新加坡有三笔现货交易。壳牌从中国石油买进两批95汽油，船期5月29日-6月2日，分别为每桶58.70美元和58.60美元。

Phillips 66向PTT买进一批95汽油，船期5月28日-6月1日，每桶58.70美元。(完)

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