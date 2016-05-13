国际油市：亚洲石脑油裂解价差重挫4%，因过剩供应抵销需求

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡5月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从两周高位下挫4%至每吨57.30美元，贸易商表示，因供应居高不下，使得上日的回升趋势逆转，并抵销了需求。
贸易商称，韩国乐天化学以C&F每吨较日本报价贴水5.50美元，买进一批6月下半月交货石脑油。
这与韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和LG化学本周买进亦为6月下半月交货的石脑油贴水相当。
KPIC周四曾以每吨贴水3-4.50美元买进下半月运抵Onsan港的石脑油。
“卖家考虑到从西方运抵亚洲的船货减少，因此试图提高价格。但实际上基本面相当疲弱。”一北亚贸易商说。
“市场关注汽油需求季，有人寄望欧洲进一步减少运至亚洲的船货。”
本月从欧洲、中东和美国等地运至亚洲的石脑油船货，估计不超过130万吨，远低于第一季月平均数量180万吨。
新加坡有三笔现货交易。壳牌从中国石油买进两批95汽油，船期5月29日-6月2日，分别为每桶58.70美元和58.60美元。
Phillips 66向PTT买进一批95汽油，船期5月28日-6月1日，每桶58.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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