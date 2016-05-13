马来西亚期市：棕榈油期货收低2.3%创五个月最大跌幅，但周线连二升

路透吉隆坡5月13日 - 亚洲植物油市场周五下跌，中国和马来西亚期货跌幅在2-4%，受中国大宗商品市场卖压的拖累。

马来西亚棕榈油期货追随大连棕榈精炼油走势，创五个月来最大跌幅。

大连商品交易所9月棕榈精炼油 和9月豆油期货 尾盘分别挫跌4%。

“都是受大规模投机买卖影响。”吉隆坡一棕榈油期货贸易商观察市场后表示。“稍早发生在中国股市的情况，现在转移到大宗商品上。”

马来西亚7月棕榈油期货 收低2.3%至每吨2,587马币。成交量56,153口，去年日均成交量44,600口。

这是马来西亚棕榈油期货12月15日下挫3%以来的单日最大跌幅。不过本周棕榈油期货仍上涨0.8%，周线连升两周。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)