马来西亚期市：棕榈油期货收低2.3%创五个月最大跌幅，但周线连二升

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透吉隆坡5月13日 - 亚洲植物油市场周五下跌，中国和马来西亚期货跌幅在2-4%，受中国大宗商品市场卖压的拖累。
马来西亚棕榈油期货追随大连棕榈精炼油走势，创五个月来最大跌幅。
大连商品交易所9月棕榈精炼油 和9月豆油期货 尾盘分别挫跌4%。
“都是受大规模投机买卖影响。”吉隆坡一棕榈油期货贸易商观察市场后表示。“稍早发生在中国股市的情况，现在转移到大宗商品上。”
马来西亚7月棕榈油期货 收低2.3%至每吨2,587马币。成交量56,153口，去年日均成交量44,600口。
这是马来西亚棕榈油期货12月15日下挫3%以来的单日最大跌幅。不过本周棕榈油期货仍上涨0.8%，周线连升两周。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。