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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 19:39 BJT

东南亚股市：马来西亚收挫逾1%，菲律宾反弹

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   348.62    -1.57   -0.45   +4.75   332.82
    新加坡                     2734.91   -10.48   -0.38   -5.13  2882.73
    马来西亚                  1628.26   -20.72   -1.26   -3.80  1692.51
    泰国                      1394.69    -4.62   -0.33   +8.28  1288.02
    印尼                      4761.72   -41.61   -0.87   +3.67  4593.01
    菲律宾                     7436.79   111.75   +1.53   +6.97  6952.08
    越南                        610.82    -1.30   -0.21   +5.49   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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