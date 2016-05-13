国际油市：亚洲柴油现货升水续涨，创2016年年内高位

路透新加坡5月13日 - 亚洲指标500ppm柴油现货价差周五续涨，升至2016年年内高位，行业消息人士称，因亚洲多处地区需求回升，且短期内供应趋紧，提振柴油行情。

500ppm柴油现货升水周五每桶上升0.02美元，成为较新加坡报价升水0.24美元，为12月11日以来最高。自本周初以来，柴油现货价差由原本较新加坡贴水0.04美元持续上扬。

近月500ppm柴油较迪拜原油的裂解价差周五跌破10美元关卡，跌至每桶9.94美元，但仍高于周一时的9.52美元。

航煤方面，现货贴水周五缩小0.02美元，成为每桶较新加坡贴水0.47美元，周一时为每桶贴水0.32美元。

近月航煤裂解价差周五在每桶10.57美元，亦较周一上升0.40美元。

新加坡成交三笔现货。(完)

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