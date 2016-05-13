国际油市：亚洲柴油现货升水续涨，创2016年年内高位

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡5月13日 - 亚洲指标500ppm柴油现货价差周五续涨，升至2016年年内高位，行业消息人士称，因亚洲多处地区需求回升，且短期内供应趋紧，提振柴油行情。
500ppm柴油现货升水周五每桶上升0.02美元，成为较新加坡报价升水0.24美元，为12月11日以来最高。自本周初以来，柴油现货价差由原本较新加坡贴水0.04美元持续上扬。
近月500ppm柴油较迪拜原油的裂解价差周五跌破10美元关卡，跌至每桶9.94美元，但仍高于周一时的9.52美元。
航煤方面，现货贴水周五缩小0.02美元，成为每桶较新加坡贴水0.47美元，周一时为每桶贴水0.32美元。
近月航煤裂解价差周五在每桶10.57美元，亦较周一上升0.40美元。
新加坡成交三笔现货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。