国际油市：亚洲380cst燃料油现货贴水走阔，受供应过剩打压

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡5月13日 - 新加坡380cst燃料油现货贴水周五走阔，贸易商称，因卖家急于将船货脱手，打压燃料油行情。
“市场有很多燃料油。我想供应过剩程度多达一个月的份量，大家都在寻找出路，”新加坡一贸易商称。
普氏窗口有五笔现货交易报告，总数100,000吨。其中三笔为380cst燃料油，共60,000吨，成交价格为较新加坡报价每吨贴水1美元至2.25美元。周四现货成交的贴水幅度为1美元至1.70美元。
受到周五成交贴水扩大拖累，380cst燃料油现货价差下跌0.08美元，至每吨较新加坡报价贴水1.31美元。
另外两笔现货交易为180cst燃料油，总数40,000吨，成交价格为较新加坡报价每吨贴水1.50美元至2美元。
180cst燃料油现货价差下跌0.12美元，至每吨较新加坡报价贴水1.44美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。