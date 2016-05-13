国际油市：亚洲380cst燃料油现货贴水走阔，受供应过剩打压

路透新加坡5月13日 - 新加坡380cst燃料油现货贴水周五走阔，贸易商称，因卖家急于将船货脱手，打压燃料油行情。

“市场有很多燃料油。我想供应过剩程度多达一个月的份量，大家都在寻找出路，”新加坡一贸易商称。

普氏窗口有五笔现货交易报告，总数100,000吨。其中三笔为380cst燃料油，共60,000吨，成交价格为较新加坡报价每吨贴水1美元至2.25美元。周四现货成交的贴水幅度为1美元至1.70美元。

受到周五成交贴水扩大拖累，380cst燃料油现货价差下跌0.08美元，至每吨较新加坡报价贴水1.31美元。

另外两笔现货交易为180cst燃料油，总数40,000吨，成交价格为较新加坡报价每吨贴水1.50美元至2美元。

180cst燃料油现货价差下跌0.12美元，至每吨较新加坡报价贴水1.44美元。(完)

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