新闻稿：中国4月社会消费品零售总额增长10.1%，保持平稳--统计局

国家统计局今天发布了2016年4月份社会消费品零售总额数据。对此，国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛进行了解读。 一、消费品市场继续保持平稳增长 从同比看，4月份社会消费品零售总额同比增长10.1%，增速虽比一季度略降0.2个百分点，但比上年同期高0.1个百分点，仍保持着两位数的增长速度；从环比看，4月份社会消费品零售总额环比增长为0.8%，与近一年各月环比速度均值持平。 二、餐饮收入和多数商品类值增速加快 一是餐饮收入增速稳中有升。4月份，餐饮收入增长11.6%，增速比上月加快0.2个百分点。其中，限额以上单位餐饮收入增长8.0%，加快0.8个百分点。 二是基本生活类商品平稳增长。4月份，限额以上单位吃、穿及基本日用类商品同比分别增长12.1%、7.3%和12.7%，增速分别比上月加快0.4、2.9和0.5个百分点。 三是与消费升级有关商品销售情况较好。4月份，限额以上单位体育娱乐用品类商品同比增长19.7%，文化办公用品类（包含计算机类商品）增长13.0%，增速分别比上月加快2.9和9.2个百分点，通讯器材类商品增速也保持较快增长。 四是与住房相关的商品增速继续加快。4月份，限额以上单位家电类、家具类、建筑装潢类商品同比分别增长9.1%、17.1%和17.3%，增速分别比上月加快3.1、1.2和1.7个百分点。 三、新业态和新产品继续快速增长 1-4月份，全国实物商品网上零售额同比增长25.6%，增速比一季度略有回落，但高于社会消费品零售总额增速15.5个百分点。另据中国汽车工业协会发布的信息，4月份新能源汽车销售同比增长190.6%，其中纯电动汽车销售增长243.8%。 四、4月份增速回落主要是受汽车销售增速回落的影响 受东部11省（市）从4月份起实施国五标准等因素影响，4月份汽车销售增速明显放缓。4月份，限额以上单位汽车类商品同比增长5.1%，增速比上月回落7.2个百分点。据测算，此类商品增速回落拉低社会消费品零售总额增速0.7个百分点左右。(完)