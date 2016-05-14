新闻稿：中国4月社会消费品零售总额增长10.1%，保持平稳--统计局

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透上海5月14日 - 以下为中国国家统计局周六发布的今年4月份社会消费品零售总额数据新闻稿及解读全文：
2016年4月份，社会消费品零售总额24646亿元，同比名义增长10.1%（扣除价格因素实际增长9.3%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额11264亿元，增长6.7%。 2016年1-4月份，社会消费品零售总额102670亿元，同比名义增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额46111亿元，增长7.7%。
按经营单位所在地分，4月份，城镇消费品零售额21274亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额3372亿元，增长10.9%。1-4月份，城镇消费品零售额88194亿元，同比增长10.2%；乡村消费品零售额14476亿元，增长11.0%。 按消费类型分，4月份，餐饮收入2596亿元，同比增长11.6%；商品零售22049亿元，增长9.9%。1-4月份，餐饮收入10898亿元，同比增长11.4%；商品零售91772亿元，增长10.1%。 在商品零售中，4月份，限额以上单位商品零售10590亿元，同比增长6.6%。1-4月份，限额以上单位商品零售43361亿元，同比增长7.7%。 2016年1-4月份，全国网上零售额14140亿元，同比增长27.5%。其中，实物商品网上零售额11419亿元，增长25.6%，占社会消费品零售总额的比重为11.1%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长35.4%、15.7%和29.2%。
以下为国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛解读社会消费品零售总额数据：
国家统计局今天发布了2016年4月份社会消费品零售总额数据。对此，国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛进行了解读。 一、消费品市场继续保持平稳增长 从同比看，4月份社会消费品零售总额同比增长10.1%，增速虽比一季度略降0.2个百分点，但比上年同期高0.1个百分点，仍保持着两位数的增长速度；从环比看，4月份社会消费品零售总额环比增长为0.8%，与近一年各月环比速度均值持平。 二、餐饮收入和多数商品类值增速加快 一是餐饮收入增速稳中有升。4月份，餐饮收入增长11.6%，增速比上月加快0.2个百分点。其中，限额以上单位餐饮收入增长8.0%，加快0.8个百分点。 二是基本生活类商品平稳增长。4月份，限额以上单位吃、穿及基本日用类商品同比分别增长12.1%、7.3%和12.7%，增速分别比上月加快0.4、2.9和0.5个百分点。 三是与消费升级有关商品销售情况较好。4月份，限额以上单位体育娱乐用品类商品同比增长19.7%，文化办公用品类（包含计算机类商品）增长13.0%，增速分别比上月加快2.9和9.2个百分点，通讯器材类商品增速也保持较快增长。 四是与住房相关的商品增速继续加快。4月份，限额以上单位家电类、家具类、建筑装潢类商品同比分别增长9.1%、17.1%和17.3%，增速分别比上月加快3.1、1.2和1.7个百分点。 三、新业态和新产品继续快速增长 1-4月份，全国实物商品网上零售额同比增长25.6%，增速比一季度略有回落，但高于社会消费品零售总额增速15.5个百分点。另据中国汽车工业协会发布的信息，4月份新能源汽车销售同比增长190.6%，其中纯电动汽车销售增长243.8%。 四、4月份增速回落主要是受汽车销售增速回落的影响 受东部11省（市）从4月份起实施国五标准等因素影响，4月份汽车销售增速明显放缓。4月份，限额以上单位汽车类商品同比增长5.1%，增速比上月回落7.2个百分点。据测算，此类商品增速回落拉低社会消费品零售总额增速0.7个百分点左右。(完)
参详详情，可点选统计局网站
here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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