CFTC报告：COMEX期金5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(579,777口) 337,251 72,353 67,605 123,211 408,207 528,067 548,165 51,710 31,612 较5月3日变动(未平仓合约：增加14,003口) -1,225 5,525 8,174 6,567 -3,338 13,516 10,361 487 3,642 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 58.2 12.5 11.7 21.3 70.4 91.1 94.5 8.9 5.5 各类交易商数量(总计为373家) 190 100 97 47 59 286 215 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)