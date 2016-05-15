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市场报道 | 2016年 5月 15日 星期日 14:17 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(579,777口)
    337,251   72,353   67,605  123,211  408,207  528,067  548,165   51,710  31,612
    
    较5月3日变动(未平仓合约：增加14,003口)
    
     -1,225    5,525    8,174    6,567   -3,338   13,516   10,361      487   3,642
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       58.2     12.5     11.7     21.3     70.4     91.1     94.5      8.9     5.5
    
    各类交易商数量(总计为373家)
        190      100       97       47       59      286      215
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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