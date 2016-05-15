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市场报道 | 2016年 5月 15日 星期日 14:15 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,724,987口)
    521,799  229,839  488,331  622,408  914,029  1632538  1632199   92,449  92,788 
    
    较5月3日变动(未平仓合约：减少23,641口)
    
     -8,224   18,360  -46,070   27,604    4,018  -26,690  -23,692    3,049      51
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.2     13.3     28.3     36.1     53.0     94.6     94.6      5.4     5.4
    
    各类交易商数量(总计为420家)
        138      136      178       96      116      331      355
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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