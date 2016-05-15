CFTC报告：NYMEX原油期货5月10日持仓报告(表)

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,724,987口) 521,799 229,839 488,331 622,408 914,029 1632538 1632199 92,449 92,788 较5月3日变动(未平仓合约：减少23,641口) -8,224 18,360 -46,070 27,604 4,018 -26,690 -23,692 3,049 51 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 30.2 13.3 28.3 36.1 53.0 94.6 94.6 5.4 5.4 各类交易商数量(总计为420家) 138 136 178 96 116 331 355 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。