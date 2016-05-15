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市场报道 | 2016年 5月 15日 星期日 14:14 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(186,343口)
     72,961   44,782   16,418   83,112  115,249  172,491  176,449   13,852   9,894
    
    较5月3日变动(未平仓合约：减少7,081口)
    
     -5,081      686     -316     -685   -7,018   -6,082   -6,648     -999    -433
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       39.2     24.0      8.8     44.6     61.8     92.6     94.7      7.4     5.3
    
    各类交易商数量(总计为283家)
        106       88       61       55       57      197      180
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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