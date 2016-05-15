CFTC报告：ICE棉花期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(186,343口) 72,961 44,782 16,418 83,112 115,249 172,491 176,449 13,852 9,894 较5月3日变动(未平仓合约：减少7,081口) -5,081 686 -316 -685 -7,018 -6,082 -6,648 -999 -433 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 39.2 24.0 8.8 44.6 61.8 92.6 94.7 7.4 5.3 各类交易商数量(总计为283家) 106 88 61 55 57 197 180 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)