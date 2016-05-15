CFTC报告：CBOT大豆期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(834,128口) 314,740 85,224 136,646 326,970 500,021 778,356 721,891 55,772 112,237 较5月3日变动(未平仓合约：增加39,728口) 33,295 -2,697 4,831 -1,135 32,338 36,991 34,472 2,737 5,256 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 37.7 10.2 16.4 39.2 59.9 93.3 86.5 6.7 13.5 各类交易商数量(总计为696家) 230 160 181 162 248 497 513 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)