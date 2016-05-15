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货币新闻 | 2016年 5月 15日 星期日 14:16 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(834,128口)
    314,740   85,224  136,646  326,970  500,021  778,356  721,891   55,772 112,237
    
    较5月3日变动(未平仓合约：增加39,728口)
    
     33,295   -2,697    4,831   -1,135   32,338   36,991   34,472    2,737   5,256
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       37.7     10.2     16.4     39.2     59.9     93.3     86.5      6.7    13.5
    
    各类交易商数量(总计为696家)
        230      160      181      162      248      497      513
    (完)                   

  
 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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