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市场报道 | 2016年 5月 15日 星期日 14:14 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(407,702口)
    112,754  183,254   69,469  182,778  116,696  365,001  369,419   42,701  38,283
    
    较5月3日变动(未平仓合约：增加16,662口)
    
      2,446   12,134    5,781    3,958      794   12,185   18,709    4,477  -2,047
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.7     44.9     17.0     44.8     28.6     89.5     90.6     10.5     9.4
    
    各类交易商数量(总计为390家)
        125      127      109      103       86      290      272
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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