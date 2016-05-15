CFTC报告：CBOT小麦期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(407,702口) 112,754 183,254 69,469 182,778 116,696 365,001 369,419 42,701 38,283 较5月3日变动(未平仓合约：增加16,662口) 2,446 12,134 5,781 3,958 794 12,185 18,709 4,477 -2,047 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 27.7 44.9 17.0 44.8 28.6 89.5 90.6 10.5 9.4 各类交易商数量(总计为390家) 125 127 109 103 86 290 272 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)