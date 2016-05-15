CFTC报告：CBOT小麦期货5月10日持仓报告(表)

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(407,702口) 112,754 183,254 69,469 182,778 116,696 365,001 369,419 42,701 38,283 较5月3日变动(未平仓合约：增加16,662口) 2,446 12,134 5,781 3,958 794 12,185 18,709 4,477 -2,047 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 27.7 44.9 17.0 44.8 28.6 89.5 90.6 10.5 9.4 各类交易商数量(总计为390家) 125 127 109 103 86 290 272 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选