CFTC报告：CBOT玉米期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,323,691口) 372,515 244,513 184,794 641,129 719,064 1198438 1148371 125,253 175,320 较5月3日变动(未平仓合约：减少39,731口) -22,860 13,452 -15,204 -1,559 -32,760 -39,623 -34,512 -108 -5,219 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.1 18.5 14.0 48.4 54.3 90.5 86.8 9.5 13.2 各类交易商数量(总计为711家) 181 136 175 243 302 523 542 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)