CFTC报告：CBOT玉米期货5月10日持仓报告(表)

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,323,691口) 372,515 244,513 184,794 641,129 719,064 1198438 1148371 125,253 175,320 较5月3日变动(未平仓合约：减少39,731口) -22,860 13,452 -15,204 -1,559 -32,760 -39,623 -34,512 -108 -5,219 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.1 18.5 14.0 48.4 54.3 90.5 86.8 9.5 13.2 各类交易商数量(总计为711家) 181 136 175 243 302 523 542 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。