版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 15日 星期日 14:13 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月10日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,323,691口)
    372,515  244,513  184,794  641,129  719,064  1198438  1148371  125,253 175,320
    
    较5月3日变动(未平仓合约：减少39,731口)
    
    -22,860   13,452  -15,204   -1,559  -32,760  -39,623  -34,512     -108  -5,219
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.1     18.5     14.0     48.4     54.3     90.5     86.8      9.5    13.2
    
    各类交易商数量(总计为711家)
        181      136      175      243      302      523      542
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐