CFTC报告：COMEX期铜5月10日持仓报告(表)

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年5月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(184,768口) 71,365 94,191 15,610 81,612 59,207 168,587 169,008 16,181 15,760 较5月3日变动(未平仓合约：增加8,310口) 5,714 21,080 -5,348 6,426 -7,715 6,792 8,017 1,518 293 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 38.6 51.0 8.4 44.2 32.0 91.2 91.5 8.8 8.5 各类交易商数量(总计为274家) 97 114 50 52 43 167 192 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。