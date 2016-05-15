CFTC报告：COMEX期铜5月10日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年5月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(184,768口) 71,365 94,191 15,610 81,612 59,207 168,587 169,008 16,181 15,760 较5月3日变动(未平仓合约：增加8,310口) 5,714 21,080 -5,348 6,426 -7,715 6,792 8,017 1,518 293 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 38.6 51.0 8.4 44.2 32.0 91.2 91.5 8.8 8.5 各类交易商数量(总计为274家) 97 114 50 52 43 167 192 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)