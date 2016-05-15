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市场报道 | 2016年 5月 15日 星期日 14:12 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月10日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年5月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(184,768口)
     71,365   94,191   15,610   81,612   59,207  168,587  169,008   16,181  15,760
    
    较5月3日变动(未平仓合约：增加8,310口)
    
      5,714   21,080   -5,348    6,426   -7,715    6,792    8,017    1,518     293
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       38.6     51.0      8.4     44.2     32.0     91.2     91.5      8.8     8.5
    
    各类交易商数量(总计为274家)
         97      114       50       52       43      167      192
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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