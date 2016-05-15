金砖国家：5月13日股汇市收盘纵览

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月13日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.32%，报796.07点。
中国股市：沪综指缩量小幅收跌创两个月新低，反弹乏力大盘高开低走
中国汇市：人民币小幅收贬至两个月低点，两地点差略阔仍延续
香港股市：连续第三周下跌，因中国经济成长相关担忧加重
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.7%，报51,804.307点。
巴西汇市：股汇市跟随全球大宗商品价格下跌，投资者等待过渡总统特梅尔(Michel Temer )宣布举措，来控制债务及重建经济增长。雷亚尔兑美元 收报3.5224/36，上日收报3.4720/27。
============================================================================
南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.47%，报45,403.15点；大盘综合指数 收盘上涨0.28%，报51,602.55点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因南非经济前景黯淡且美元普涨
=========================================================================
印度股市：跌逾1%，此前消费者通胀数据高于预期，提高央行维持利率不变的机率，打压印度国家银行(SBI)等银行股大跌。BSE指数 收盘下跌1.17%，报25,489.57点；NSE指数 收盘下跌1.08%，报7,814.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.765/66.775，上日收报66.62/66.63。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.65%，报921.88点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.1%，报487.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.9%，报65.48；卢布兑欧元 贬值0.16%，报74.01。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选