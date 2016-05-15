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亚洲 | 2016年 5月 15日 星期日 15:50 BJT

金砖国家：5月13日股汇市收盘纵览

路透5月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月13日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.32%，报796.07点。

中国股市：沪综指缩量小幅收跌创两个月新低，反弹乏力大盘高开低走

中国汇市：人民币小幅收贬至两个月低点，两地点差略阔仍延续

香港股市：连续第三周下跌，因中国经济成长相关担忧加重

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.7%，报51,804.307点。

巴西汇市：股汇市跟随全球大宗商品价格下跌，投资者等待过渡总统特梅尔(Michel Temer )宣布举措，来控制债务及重建经济增长。雷亚尔兑美元 收报3.5224/36，上日收报3.4720/27。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.47%，报45,403.15点；大盘综合指数 收盘上涨0.28%，报51,602.55点。

南非汇市：兰特兑美元走软，因南非经济前景黯淡且美元普涨

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印度股市：跌逾1%，此前消费者通胀数据高于预期，提高央行维持利率不变的机率，打压印度国家银行(SBI)等银行股大跌。BSE指数 收盘下跌1.17%，报25,489.57点；NSE指数 收盘下跌1.08%，报7,814.9点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.765/66.775，上日收报66.62/66.63。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.65%，报921.88点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.1%，报487.38点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.9%，报65.48；卢布兑欧元 贬值0.16%，报74.01。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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