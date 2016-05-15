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市场报道 | 2016年 5月 15日 星期日 14:02 BJT

全球汇市：投机客美元净空仓下降，因美国数据好转--CFTC/路透

路透5月13日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，汇市投机客美元空头仓位四周来首次下降，因最近一系列美
国经济数据好转，提振对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息不止
一次的预期。
        
    5月10日止当周，美元净空仓总值从前一周的64.6亿美元降至61.9亿
美元。
    
    在本周美元净空仓小幅下降之前，美元的人气自12月末以来稳步下降
，当时美联储明显将会谨慎进行升息。美联储对中国股市以及美国第一季
经济数据大都平淡感到担忧。
    
    但随着中国股市好转，过去两周美国经济数据转佳，情况似有改变，
这推动美元上涨。美元指数 在过去10天涨约3%，5月上涨了1.7%。
    
    投机客欧元净空仓从前一周的23,619口减少至21,872口，为2014年6
月以来最低水准。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                   5月10日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              88,897     85,627
 空头仓位              29,850     24,106
 净仓位                59,047     61,521
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                   5月10日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位             101,277    113,034
 空头仓位             123,149    136,653
 净仓位               -21,872    -23,619
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                   5月10日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              37,628     46,105
 空头仓位              72,563     86,513
 净仓位               -34,935    -40,408
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)      
                   5月10日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              22,674     21,297
 空头仓位              15,757     14,468
 净仓位                 6,917      6,829
        
    加元(100,000加元为1口)
                   5月10日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              42,040     39,840
 空头仓位              16,166     20,897
 净仓位                25,874     18,943
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   5月10日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              82,774     99,024
 空头仓位              44,616     46,629
 净仓位                38,158     52,395
   
     新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                     5月10日当   前一周
                     周          
                                 
 多头仓位                33,573     25,306
 空头仓位                24,221     16,106
 净仓位                   9,352      9,200
    (完)

 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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