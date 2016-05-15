全球汇市：投机客美元净空仓下降，因美国数据好转--CFTC/路透

路透5月13日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，汇市投机客美元空头仓位四周来首次下降，因最近一系列美 国经济数据好转，提振对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息不止 一次的预期。 5月10日止当周，美元净空仓总值从前一周的64.6亿美元降至61.9亿 美元。 在本周美元净空仓小幅下降之前，美元的人气自12月末以来稳步下降 ，当时美联储明显将会谨慎进行升息。美联储对中国股市以及美国第一季 经济数据大都平淡感到担忧。 但随着中国股市好转，过去两周美国经济数据转佳，情况似有改变， 这推动美元上涨。美元指数 在过去10天涨约3%，5月上涨了1.7%。 投机客欧元净空仓从前一周的23,619口减少至21,872口，为2014年6 月以来最低水准。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月10日当 前一周 周 多头仓位 88,897 85,627 空头仓位 29,850 24,106 净仓位 59,047 61,521 欧元(125,000欧元为1口) 5月10日当 前一周 周 多头仓位 101,277 113,034 空头仓位 123,149 136,653 净仓位 -21,872 -23,619 英镑(62,500英镑为1口) 5月10日当 前一周 周 多头仓位 37,628 46,105 空头仓位 72,563 86,513 净仓位 -34,935 -40,408 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月10日当 前一周 周 多头仓位 22,674 21,297 空头仓位 15,757 14,468 净仓位 6,917 6,829 加元(100,000加元为1口) 5月10日当 前一周 周 多头仓位 42,040 39,840 空头仓位 16,166 20,897 净仓位 25,874 18,943 澳元(100,000澳元为1口) 5月10日当 前一周 周 多头仓位 82,774 99,024 空头仓位 44,616 46,629 净仓位 38,158 52,395 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月10日当 前一周 周 多头仓位 33,573 25,306 空头仓位 24,221 16,106 净仓位 9,352 9,200 (完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)