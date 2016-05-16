更正-日本经济：首相安倍晋三将推迟上调消费税--日经(5月15日)

(更正：因译文有误，第三段改为“安倍不打算解散众议院、使众议院与参议院在7月同一天举行大选”，非“参议院将在7月举行大选，安倍不打算在同一天解散众议院，并宣布提前选举”)

路透东京5月14日 - 日本经济新闻周六报导称，首相安倍晋三决定把上调消费税的时间从原定的明年4月推迟，因加税可能威胁该国抗击长期通缩的努力。

该报称，安倍可能进行更多考量后宣布推迟的决定，包括与七国集团(G7)领导人于5月26日和27日在峰会上进行会谈后。

报导称，安倍不打算解散众议院、使众议院与参议院在7月同一天举行大选。

经济分析师一直在押注，由于消费疲软，薪资增长迟滞，且日圆升值，安倍晋三可能推迟将消费税从8%上调至10%。

分析师还将关注5月17日2350GMT将公布的日本1-3月国内生产总值(GDP)数据，以判断经济状况。

财政强硬派认为有必要加税以抑制公共债务增加，为高额的社保费用买单。