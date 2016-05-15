重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元升至两周高位，因美国经济数据强劲

* 美元创三个月来最佳两周表现 * 美国数据支撑美元升势 路透纽约5月13日 - 美元兑一篮子主要货币周五攀升至两周高位，因美国经济数据强于 预期，看来会带动美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年可能升息超过一次的预期。 美元录得2月底来最佳两周升势，兑欧元和瑞郎也升至两周高位。 周五美国公布的数据显示，4月零售销售攀升1.3%，为逾一年最大升幅，显示经济在首 季几近停滞后正重拾动能。 不计入汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售4月增长0.9%，3月上修后升0.2%。 目前，美联储内部正就为什么应考虑继续利率正常化努力争论不休，零售销售报告“可 能为鹰派阵营提供新的理据，”纽约梅隆银行的iFlow和量化策略部门主管Samarjit Shanka r表示。 他还表示，美元可能继续从市场利率预期中获得支撑。 根据纽约梅隆银行的数据，过去一周，美元仍为净买入，尽管规模缩小。 今年前四个月，美元大跌，触及16个月低位，因投资人担心全球经济放缓和金融市场动 荡，对美联储今年至少升息两次的预期降温。 由于这些忧虑已经有所缓解，一些分析师表示，有迹象显示趋势可能正转为对美元有利 ，投资人可能已经将升息时机预期推得太迟。投资人目前预计美联储今年升息的机率约六成 。 纽约尾盘，美元指数 升0.5%，报94.609，为逾一周最大单日升幅。在密西根大学 消费者信心指数5月初值由4月终值89升至95.8，为2015年6月来最高后，美元指数获得提振 。 欧元兑美元 跌0.6%，报1.1304美元，欧元区数据显示，首季国内生产总值(GDP) 增幅被下修至0.5%，但欧元未受该数据影响。 美元兑日圆 跌0.4%，报108.60日圆，远高于上周日本央行维持政策不变后触及的 18个月低点105.55日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1305 1.1375 -0.62 +4.10 1.0860 美元/日圆 108.60 109.01 -0.38 -9.73 120.30 欧元/日圆 122.80 123.99 -0.96 -5.88 130.47 美元/瑞郎 0.9751 0.9701 +0.52 -2.67 1.0018 英镑/美元 1.4361 1.4445 -0.58 -2.56 1.4738 美元/加元 1.2940 1.2845 +0.74 -6.50 1.3839 美元/离岸人民币 6.5510 6.5478 +0.05 -0.26 6.5680 澳元/美元 0.7263 0.7325 -0.85 -0.16 0.7275 欧元/瑞郎 1.1025 1.1038 -0.12 +1.28 1.0886 欧元/英镑 0.7871 0.7871 +0.00 +6.84 0.7367 新西兰元/美元 0.6763 0.6812 -0.72 -0.91 0.6825 美元/挪威克朗 8.2049 8.1294 +0.93 -7.18 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2760 9.2500 +0.28 -3.39 9.6011 美元/瑞典克朗 8.2478 8.1811 +0.82 -2.35 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.3247 9.3064 +0.20 +1.68 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)