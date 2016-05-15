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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 07:00 BJT

重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元升至两周高位，因美国经济数据强劲

* 美元创三个月来最佳两周表现
    * 美国数据支撑美元升势

    路透纽约5月13日 - 美元兑一篮子主要货币周五攀升至两周高位，因美国经济数据强于
预期，看来会带动美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年可能升息超过一次的预期。
    
    美元录得2月底来最佳两周升势，兑欧元和瑞郎也升至两周高位。
    
    周五美国公布的数据显示，4月零售销售攀升1.3%，为逾一年最大升幅，显示经济在首
季几近停滞后正重拾动能。
    
    不计入汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售4月增长0.9%，3月上修后升0.2%。
    
    目前，美联储内部正就为什么应考虑继续利率正常化努力争论不休，零售销售报告“可
能为鹰派阵营提供新的理据，”纽约梅隆银行的iFlow和量化策略部门主管Samarjit Shanka
r表示。
    
    他还表示，美元可能继续从市场利率预期中获得支撑。
    
    根据纽约梅隆银行的数据，过去一周，美元仍为净买入，尽管规模缩小。
    
    今年前四个月，美元大跌，触及16个月低位，因投资人担心全球经济放缓和金融市场动
荡，对美联储今年至少升息两次的预期降温。
    
    由于这些忧虑已经有所缓解，一些分析师表示，有迹象显示趋势可能正转为对美元有利
，投资人可能已经将升息时机预期推得太迟。投资人目前预计美联储今年升息的机率约六成
。
    
    纽约尾盘，美元指数 升0.5%，报94.609，为逾一周最大单日升幅。在密西根大学
消费者信心指数5月初值由4月终值89升至95.8，为2015年6月来最高后，美元指数获得提振
。
    
    欧元兑美元 跌0.6%，报1.1304美元，欧元区数据显示，首季国内生产总值(GDP)
增幅被下修至0.5%，但欧元未受该数据影响。
    
    美元兑日圆 跌0.4%，报108.60日圆，远高于上周日本央行维持政策不变后触及的
18个月低点105.55日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1305   1.1375   -0.62   +4.10   1.0860
    美元/日圆            108.60   109.01   -0.38   -9.73   120.30
    欧元/日圆         122.80   123.99   -0.96   -5.88   130.47
    美元/瑞郎            0.9751   0.9701   +0.52   -2.67   1.0018
    英镑/美元            1.4361   1.4445   -0.58   -2.56   1.4738
    美元/加元            1.2940   1.2845   +0.74   -6.50   1.3839
    美元/离岸人民币    6.5510   6.5478   +0.05   -0.26   6.5680
    澳元/美元            0.7263   0.7325   -0.85   -0.16   0.7275
    欧元/瑞郎         1.1025   1.1038   -0.12   +1.28   1.0886
    欧元/英镑         0.7871   0.7871   +0.00   +6.84   0.7367
    新西兰元/美元        0.6763   0.6812   -0.72   -0.91   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2049   8.1294   +0.93   -7.18   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2760   9.2500   +0.28   -3.39   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.2478   8.1811   +0.82   -2.35   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.3247   9.3064   +0.20   +1.68   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
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