版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--5月16日-5月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
   
    5月16日当周  
    
    5月16日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月17日(二)
    0130 澳洲新车销售                               4月          --       +2.2%   
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价       第一季          --       -1.2%
                                  产出物价                       --       -0.8%
    
    5月18日(三)
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                第一季        +0.5%      +0.5%
                         (较上年同期)                          +2.2%      +2.2%
    
    5月19日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                           4月   增加1.25   增加2.61
             全职就业人数(万人)                                  --    减少0.88
             就业参与率                                        64.9%      64.9%
             失业率                                             5.8%       5.7%  
    
    5月20日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月23日当周
    
    5月23日(一)
    暂无重要经济数据公布。    
    (完)  
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王丽鑫；审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐