《美国重要政经日程》--5月16日

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布4月美国大豆压榨报告
2000 - 农业部公布一周作物成长报告
2000 - 财政部公布3月国际资本流动报告(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
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