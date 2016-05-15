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市场报道 | 2016年 5月 16日 星期一 06:18 BJT

《美国重要政经日程》--5月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告

1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布4月美国大豆压榨报告

2000 - 农业部公布一周作物成长报告

2000 - 财政部公布3月国际资本流动报告(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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