版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 16日 星期一 06:38 BJT

****欧洲经济指标预测--5月16日-5月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    5月16日当周
    
    5月16日(一)
    暂无重要经济指标公布
    
    5月17日(二)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                4月           --        持平
                            (较上年同期)                          --       -4.7%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               3月           --   顺差12.49
               对全球贸易收支                                     --   顺差38.56
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月         +0.3%      +0.4%
                                (较上年同期)                    +0.5%      +0.5%
             核心CPI(较前月)                                    +0.2%      +0.6%
                    (较上年同期)                                +1.4%      +1.5%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.3%      +0.4%
                           (较上年同期)                         +1.5%      +1.6%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       +0.4%
                          (较上年同期)                            --       +1.6%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    4月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                  +1.1%      +2.0%
                                  (较上年同期)                  -6.8%      -6.5%
                未经季节调整的产出物价(较前月)                  +0.2%      +0.3%
                                  (较上年同期)                  -0.8%      -0.9%
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)              +0.1%      +0.1%
                                      (较上年同期)              +0.3%      +0.2%    
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)         3月       顺差225     顺差190
    
    5月18日(三)
    0830 英国请领失业金人数(千人)                    4月      增加4.0    增加6.7
             按ILO标准计算的失业率            截至3月的三个月    5.1%       5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +1.7%      +1.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.3%      +2.2%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    4月终值       持平      +1.2%
                                       (较上年同期)             -0.2%      -0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                        持平      +1.3%
                                 (较上年同期)                   +0.7%      +1.0%
    
    5月19日(四)
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第一季        --      10.30%
    0830 英国零售销售(较前月)                        4月        +0.5%      -1.3%
                     (较上年同期)                               +2.5%      +2.7%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +0.5%      -1.6%
                               (较上年同期)                     +1.9%      +1.8%
    
    5月20日(五)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月        +0.1%       持平
                                (较上年同期)                    -3.0%      -3.1%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            3月          --     盈余111
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余190
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --       1,216
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             5月          --        负11 
    
    5月23日当周
    
    5月23日(一)
    1400 欧元区消费者信心指数                     5月初值         --       负9.3
    (完)
    
      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐