日韩经济指标预测--5月16日-5月23日****

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日当周 5月15日(日) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -3.7% -3.8% 5月16日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 4月修正值 -- 顺差88 出口(较上年同期) -- -11.2% 进口 -- -14.9% 5月17日(二) 0430 日本工业生产修正值 3月 -- +3.6% 产能利用率指数(较前月) -- -5.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.1% -0.3% (环比年率) +0.2% -1.1% 5月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 4月 -- -3.3% (较前月) -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +0.5% -9.2% (较上年同期) +0.8% -0.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,703 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,346 5月19日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月23日当周 5月22日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -- -6.8% 日本进口(较上年同期) -- -14.9% 日本贸易收支(亿日圆) -- 顺差7,550 5月23日(一) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 48.2 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。