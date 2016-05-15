《汇市简讯》韩元下看1,180，因美元强势依旧

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
2304GMT * 美元/韩元场外交易料在1,177韩元附近开始，之前周五晚间无本金 交割远期外汇(NDF)交投区间在1,172-1,181 * 美元/韩元周五亚洲市场收报1,171.4，未留在1,170下方 * 因美国数据强劲，韩元NDF在海外市场买价来到1,180上方，随后趋 于平缓 * 国内前景疲软，打压对韩元的兴趣 * 昨日出炉的中国数据较为疲软，美元/韩元在亚洲时段可能重回1,1 80水准(完) (编译 郑茵 审校 张涛)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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