《汇市简讯》韩元下看1,180，因美元强势依旧

2304GMT * 美元/韩元场外交易料在1,177韩元附近开始，之前周五晚间无本金 交割远期外汇(NDF)交投区间在1,172-1,181 * 美元/韩元周五亚洲市场收报1,171.4，未留在1,170下方 * 因美国数据强劲，韩元NDF在海外市场买价来到1,180上方，随后趋 于平缓 * 国内前景疲软，打压对韩元的兴趣 * 昨日出炉的中国数据较为疲软，美元/韩元在亚洲时段可能重回1,1 80水准(完) (编译 郑茵 审校 张涛)