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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 07:23 BJT

《汇市简讯》韩元下看1,180，因美元强势依旧

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    * 美元/韩元场外交易料在1,177韩元附近开始，之前周五晚间无本金
交割远期外汇(NDF)交投区间在1,172-1,181
    * 美元/韩元周五亚洲市场收报1,171.4，未留在1,170下方
    * 因美国数据强劲，韩元NDF在海外市场买价来到1,180上方，随后趋
于平缓
    * 国内前景疲软，打压对韩元的兴趣
    * 昨日出炉的中国数据较为疲软，美元/韩元在亚洲时段可能重回1,1
80水准(完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张涛)

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