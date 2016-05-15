重温稿-中国金融：银监会要求银行自查促民间投资工作，发挥政策性金融作用--消息

路透上海5月14日 - 尽管中国一季度经济运行出现积极变化，但民间投资罕见下滑的低迷局面令决策层对稳增长的可持续性存担忧，系列推进民间投资回升向好的政策正在加速落实。两位消息人士近日透露，中国银监会日前下发特急通知，要求各地银监局和金融机构开展促进民间投资工作的自查。

消息人士引述相关通知称，是次自查内容主要包括民间投资进入银行业情况，制定出台促进民间投资进入银行业政策；解决部分银行对民营企业贷款动力不足，中小微企业融资难、融资贵、期限短等问题；发挥政策性金融作用支持民间投资工作开展情况；是否存在过桥贷款成本高、互联互保，化解担保圈、担保链风险情况等。

“通知主要是落实国务院会议的要求，重点解决政策不到位、出台措施不配套，影响民间投资持续稳定增长的问题，”消息人士称，自查报告要求对政策措施实施效果有数据分析，通过措施实施前后的数据对比来说明落实效果，并于本月20日前上报银监会。

路透暂未联络到银监会对上述消息予以评论。

路透本周稍早发布洞察文章指出，去年人民日报5月刊发的“五问中国经济”中就已经提到，实体经济和重大建设项目缺乏资金保障，财税、金融、投融资体制改革必须整体推进，特别是要打通投融资渠道，挖掘民间资金潜力。但现实却是原本希望大力挖掘的民间投资也并未如期跟进。

在2013-2015年的三年时间里，全国民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重分别为63%、64.2%和64.2%。

民间投资的重要性显而易见。数据显示，自2006年至2012年，民间投资在全社会投资比重从49.8%上升到61.4%，到2015年民间投资占全部投资的比重达到了64.2%。

但是，今年一季度民间投资在全社会投资中的比例出现了近十年罕见的下滑，投资回升存较大隐忧。今年一季度，该比重降至62%，比去年同期降低3个百分点；与此同时，一季度民间投资同比增速进一步放缓，仅有5.7%。

一位不愿具名的专家对路透表示，目前政府主导的投资明显增加，这种情况也可能对民间投资形成挤出效应，不过，民间投资是个搞了十多年的老问题，文件没少发，会没少开，希望通过即将开展的督查出现奇迹，显然并不现实。

不到一周的时间，国务院总理李克强两次公开提到，要破除民间投资的隐性壁垒，采取有力措施，推动相关政策落地，进一步放宽准入，打造公平营商环境，促进民间投资回稳向好。 yi p su

5月4日召开的国务院常务会议已决定对促进民间投资政策落实情况开展专项督查；5月9日，国务院发出通知要求对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，重点围绕关于促进民间投资有关政策的贯彻落实以及放宽民间投资市场准入等方面展开。

国家发改委与全国工商联周四联合召开促进民间投资座谈会称，将完善政策、狠抓落实，努力稳定民间投资；缩短投资核准报建周期，推动民间投资项目尽早落地。