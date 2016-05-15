《中国报摘》--中国证券报5月16日

--中国4月宏观经济数据陆续公布。分析人士表示，短期看，二季度经济有望继续企稳。随着房地产投资放缓以及政府投资增速回落，三、四季度经济增速回调压力较大，但季度间经济波动不大，总体呈底部震荡态势。

--上海自贸试验区金融工作协调推进小组副组长兼办公室主任、市金融办主任郑杨表示，今年内，将争取推出上海自贸区金融服务业准入的负面清单。

--据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于96.36点，一周下跌8.82%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞；; 审校 杨淑祯)