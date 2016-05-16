《美国上市公司业绩公布日程表》--5月16日至5月22日

欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
路透5月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (年-月-日) (年-月-日) 2016-05-16 AMC A.N Q2 2016 安捷伦科技 2016-05-17 BMO HD.N Q1 2016 家得宝 2016-05-17 BMO TJX.N Q1 2017 TJX Companies Inc 2016-05-18 BMO TGT.N Q1 2016 Target Corp 2016-05-18 BMO HRL.N Q2 2016 荷美尔 2016-05-18 BMO PGR.N April 2016 Progressive Corp 2016-05-18 BMO LOW.N Q1 2016 Lowe's Companies Inc 2016-05-18 BMO SPLS.OQ Q1 2016 史泰博 2016-05-18 12:00 ADI.OQ Q2 2016 Analog Devices Inc 2016-05-18 AMC CSCO.OQ Q3 2016 思科 2016-05-18 AMC LB.N Q1 2016 L Brands Inc 2016-05-18 AMC URBN.OQ Q1 2017 Urban Outfitters Inc 2016-05-18 AMC CRM.N Q1 2017 Salesforce.com Inc 2016-05-19 2016-05-23 BMO DLTR.OQ Q1 2016 Dollar Tree Inc 2016-05-19 BMO WMT.N Q1 2017 沃尔玛 2016-05-19 BMO AAP.N Q1 2016 Advance Auto Parts Inc 2016-05-19 20:15 GPS.N Q1 2016 Gap Inc 2016-05-19 AMC ROST.OQ Q1 2016 Ross Stores Inc 2016-05-19 AMC AMAT.OQ Q2 2016 应用材料 2016-05-19 AMC ADSK.OQ Q1 2017 欧特克 2016-05-20 BMO FL.N Q1 2016 Foot Locker Inc 2016-05-20 BMO CPB.N Q3 2016 Campbell Soup Co 2016-05-20 BMO DE.N Q2 2016 Deere & Co 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 孙国玉；审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，上日曾创1998年来最大单日涨幅，当时英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就退欧计划公开表态。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0690 1.0712 -0.21 +1.68 1.0513 美元/日圆 113.22 112.62 +0.53 -3.12 116.87 欧元/日圆 121.04 120.58 +0.38 -1.71 123.14 美元/瑞郎 1.0016 1.0009 +0.07 -1.59 1.0178 英镑/美元 1.2321 1.2413 -0.74 -0.12 1.2336 美元/加元 1.3069 1.3041 +0.21 -2.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元
* 人民币收升近400点，盘中升破6.83元关口 * 中间价大涨超460点至逾两个月新高 * 监管层或对中间价启动过滤机制 * 人民币流动性紧张引发自营结汇止损 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周三继续大幅收升，盘中升破6 .83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价 启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张， 资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营 盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。 他们并表示，由于日内汇价波动幅度较大，市场交投偏谨慎，成交缩量近四成。市场继 续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美 元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确 定影响愈发明显。 “之前在离岸市场发生的，现在又在境内市场上演了一遍。”一中资行交易员称，“ON （隔夜）、TN（一日）升得太高了，大