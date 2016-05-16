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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月16日

**上海证券报**

--中国证监会核准了中国核建等多家企业的IPO申请，其中中国核建将公开发行不超过5.25亿股A股，发行后总股本不超过26.25亿股，募集资金将主要用于核电项目建设以及补充流动资金。

**人民日报**

--国家旅游局发布的《2015年全国旅游业投资报告》预计，2016年全国旅游投资将继续保持稳定增长的态势，预计全年旅游直接投资将达到1.25万亿元人民币，去年为10,072亿元；到2020年，实现旅游投资总额比2015年翻一番，达到2万亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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