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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月16日

*工商时报：

--寿险业最新季报显示，因债券价格回升、股价回稳，未实现获利较去年底增加约3,000亿台币。

--准行政院长林全已指示新首长，要提出三个月短期重点政策及长期规划。百日政绩以提升经济动能、社会住宅、长照及年金改革等打头阵。

*经济日报：

--提振台股动能，金管会明日将公布交接给新政府的金融政策白皮书，建议拉近外资、内资税负差距，股利所得应从目前并入所得税申报改采分离课税，并反映金控老板意见，将金融业营业税率降回2%。

--日月光 为表达筹组台湾半导体封测业国家队的决心，将再提申请合并矽品 ，吁请公平交易会重开日矽结合案审议委员会，并能支持日月光与矽品结合，以利日月光与矽品达成100%合并。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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