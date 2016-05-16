版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:26 BJT

韩国经济：修正数据确认4月进口与出口分别同比下降14.9%与11.2%

路透首尔5月16日 - 修正后的海关数据周一显示，韩国4月出口较上
年同期下降11.2%，与稍早公布的初步数据一致。
    
    韩国海关数据显示，4月进口较上年同期下降14.9%，亦与初值相符。
    
    因此，4月贸易顺差确认为88亿美元。
    
    以下为韩国海关公布的4月贸易数据修正值(经四舍五入):
    
                                     修正值   初值
    贸易收支(10亿美元)                8.8      8.8
    出口(10亿美元)                   41.0     41.0
        (较上年同期变动百分比)      -11.2    -11.2
    进口(10亿美元)                   32.2     32.2
        (较上年同期变动百分比)      -14.9    -14.9
    
    * 初值由韩国产业通商资源部在5月1日公布 。
    
  
 (编译 张涛；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐