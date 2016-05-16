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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆处于近期区间低端

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* 亚洲早盘到目前为止，美元/日圆处于108.46-72区间

* 该汇率对处于近期交投区间的低端，上周四低点为108.23，向下依次挂有买盘

* 日本进口商再度采取逢低买进的策略，105-106上方有大量买单

* 日本出口商则不急于出手，接近109.50开始的可接受水准再行卖出

* 策略性空头更倾向于阻止美元上行，不希望突破110日圆

* 今日在109.10和111.00水准分别有9.3亿和18.15亿美元期权到期

(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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