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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:38 BJT

《香港报摘》--经济日报5月16日

**头版头条**

--全国人大委员长张德江本周二起访港三日，市场观望睽违多时的深港通会否落实开通。不过，三位投资专家分析，本周通车机会不高，即使开通亦难显着左右大市。

**其他**

--国际指数公司MSCI就A股纳入的谘询近尾声，与MSCI会谈后，瑞银环球新兴市场策略主管Geoff Dennis认为，MSCI不会于下月宣布纳入A股。去年A股股灾的后遗症，「随意停牌」成今年MSCI就A股纳入提出的最大顾虑。据了解，内地A股停牌机制监管改革的重点在于收紧以「重要事项」为由的停牌审批。

--受将军澳SAVANNAH开售带动，周六、日一手成交录374伙，属去年11月底后半年最旺周末，首轮售出8成半的SAVANNAH随即加价加推108伙，个别加幅3%，周三（18日）发售。

--正当环球投资市场波动，工银亚洲正作最后准备，冀在月底推出风险相对股票较低的全债券南下基金、博时信用债券投资基金应市，为香港投资者提供防守性较高的新产品。

--除博时纯债基金外，两间中介分销机构新鸿基金融及Fundsupermart，均部署于月内推出「建信双建信双息红利债券」基金，抢纯债券基金市场。

--建滔积层板 公布，恒大地产 拟以20亿元人民币，收购集团于旗下一幅位于深圳龙华新区的地皮，地皮总面积8.5万平方米。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)

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