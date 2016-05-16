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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:58 BJT

金属期市：伦敦期铜在两个半月低点附近徘徊，受中国数据疲软影响

中国4月工业、投资及消费均逊预期，加剧了外界对中国经济是否企稳的担忧。

在经历了第一季度创纪录的信贷大潮后，中国4月新增贷款大幅下降，印证了中国银行业对于过度刺激经济相关风险的态度转为谨慎的看法。

美国4月零售销售录得一年来最大增幅，因美国人增加购买汽车等其他一系列商品，表明经济在第一季几乎停滞后重获动能。

智利国家铜业公司(Codelco)董事长Oscar Landerretche周六在专访中表示，已有多方接洽Codelco欲探讨矿业资产出售事宜，这些资产包括自由港旗下的El Abra。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/孙国玉；审校 张涛/李婷仪)

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