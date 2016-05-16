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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:45 BJT

《香港报摘》--信报5月16日

**头版头条**

--事隔近7年，港交所 快将重推收市竞价交易时段（俗称U盘）及市场波动调节机制，以迎接「深港通」的来临。U盘定于7月25日周一实行；冷静机制则暂定8月尾推出。

**其他**

--随着投资市场回稳，踏入第二季区内的美元债市场有转活迹象，单计4月份，亚洲区内已有72宗美债发行，涉及金额332.41亿美元，相等于首季整季美债发行额约69.7%。首季美债发行额按年减少22.8%，至477.13亿美元。

--周大福 上周四发盈警，料截至今年3月底止全年少赚一半。身兼周大福执行董事的郑志刚表示，整个集团计，今年仍会有净开店，但香港方面则会“有关有开”。

--本港首季经济增长进一步放缓至0.8%。瑞银香港策略分析师梁裕昌预期港零售市道年内将受到内在因素拖累，年初开始已见本地消费减弱，相信市况仍未见底，难预测何时复苏。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)

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