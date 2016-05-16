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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:56 BJT

永安期货：中国期指多头无意抄底，将再度转入窄幅盘整走势

以下内容节选自5月16日的《期货日报》：

上周市场空头情绪未出现改观，上证综指继续走低，一度跌破2800点整数关口。期指也全线回调，前期涨幅较大的IC当周跌幅达到4.6%，IF和IH则相对抗跌，当周跌幅分别为1.6%和1.65%。基差方面，由于交割周再度临近，期指贴水大幅收敛，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水6.9、3和55.1点。

　　主力持仓方面，随着期指运行空间不断下移，市场对后市看法渐趋谨慎，离场观望迹象明显，交割日来临进一步加剧了这种现象。其中，IF前20名多空主力持仓当周减仓幅度均在2000手之上，多头减仓力度稍大，净多持仓由前一周的1147手降至1091手。与此类似，IH多空主力同样双双减仓2000余手，减仓比例占总持仓的10%以上，净多持仓下滑至1180手；IC由于交割日因素，主力移仓迹象明显，主力合约多空双方当周分别减仓3656手和4113手，净持仓由空翻多。

总体来说，由于指数逐步逼近前期低点，市场似有见底迹象，空头做空意愿明显减弱。但同时，伴随期指向下运行，市场预期再度转差，多头抄底意愿同样不足。预计期指短期下方空间有限，将再度转入窄幅盘整走势。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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