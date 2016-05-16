版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 08:59 BJT

新湖期货：郑商所易盛农期指数高位盘整，等待方向指引

以下内容节选自5月16日的《期货日报》：

易盛农期指数上周在权重品种的带动下延续高位震荡走势。截至5月13日，易盛农期指数报收于1,034.49点，较前一周上涨5.79点。

　　权重品种方面，上周菜粕走势大起大落，先是跟随豆粕触及涨停，随后大幅回撤，其走势弱于豆粕。上周，菜粕走势波动跟自身基本面关系并不大，主要与外围市场的大幅波动有关。刚刚公布的美国农业部5月供需报告虽然利多，但是也不必过度解读。因为首份新作预测报告中很多数据都有较大的调整空间，比如新作单产数据采用的是趋势单产46.7蒲式耳/英亩，后期的报告将会根据实际情况不断调整。单纯就平衡表而言，美豆的均衡价格可能会达到1,200美分，后期随着美豆市场利多逐渐被消化，在国产新菜籽大量上市后，菜粕或仍有一波回调。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐