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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 09:02 BJT

金瑞期货：美元转强上期有色金属指数压力重重

以下内容节选自5月16日的《期货日报》：

上周，受美元持续走强影响，上期有色金属指数呈弱势震荡格局，周内下跌2.39%，最终报收于2,126.62。成分商品除锌、铅分别上涨1.04%、0.08%外，铜、铝、镍均大幅下挫，分别下跌3.11%、2.19%、3.47%。

　　国内方面，虽然上周公布的4月PPI数据好于预期，但考虑到一季度天量M2和新增信贷的因素，工业通缩的收窄也并不意外。预计后期宽松货币政策进度或放缓，使得有色金属承压。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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