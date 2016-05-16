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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 09:03 BJT

兴证期货：黄金牛市脚步渐行渐近

以下内容节选自5月16日的《期货日报》：

自2015年11月开始，黄金便展开了一轮涨势，一度成为2015年表现最好的资产。在国际金价重新接近1300美元／盎司的整数关口之时，众多投行也把对今年黄金价格的预期上调到了1400美元/盎司，如果这样的预期兑现，也就意味着黄金将重回牛市。

黄金价格目前已经完全扭转此前近5年的下跌趋势，而受美元指数偏弱、以及全球资金流入避险资产的影响，黄金价格依然维持强势，再加上中国仍存在新增入场资金空间，黄金在站上1300美元/盎司之后，仍有冲击1400美元/盎司的动能。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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