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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 09:04 BJT

创元期货：沪胶11,000元/吨将止跌

以下内容节选自5月16日的《期货日报》：

橡胶1609合约自最低点9,305元/吨以来的浪型结构可分为：A点至B点为上行1浪，B点至C点为简单回调2浪，C点至D点为主升3浪，D点至E点为复杂调整4浪，形态为矩形，E点至F点为上升5浪。

　　自最高点13,670元/吨至今的回调是对整个上升趋势的调整，0.618黄金分割位在11,000元/吨。另外，两个技术因素，一是3月4日留下的跳高缺口下沿在11,000元/吨上方，二是连结A点和C点所形成的上升主趋势也在11,000元/吨附近。

　　综合来看，橡胶回调的目标位预计在11,000元/吨，不宜过分看空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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