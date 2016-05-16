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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 09:04 BJT

期货日报：郑糖9月合约短期仍将振荡，减产预期与低迷消费博弈

以下内容节选自5月16日的《期货日报》：

最近，大宗商品市场如火如荼，唯独白糖，在此轮浪潮中波澜不惊，前期既没有大幅上涨，近期也表现得相对抗跌。从现货角度看，白糖的基本面相对清晰，市场分歧较小，价格充分反映了投资者的预期。笔者认为，后市糖价也将按照市场产销节奏运行。

　　短期内，郑糖9月合约仍将振荡，预计运行区间为5500—5800元/吨。后期如果走私糖能够得到进一步遏制，那么随着社会库存的消耗，糖价会在三季度拉升。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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