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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 09:18 BJT

全球金市：黄金连涨第二日，因中国数据及亚洲股市疲软

金价今年已累计下跌20%，因美国和其他地区的经济数据表现疲软，令市场对美国短期内升息的预期降温。

不过，美国上周公布的经济数据好于预期，令有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将升息不止一次的预期重燃，这抑制了贵金属的涨势。

美国4月零售销售录得一年来最大增幅，因美国人增加购买汽车等其他一系列商品，表明经济在第一季几乎停滞后重获动能。

两名美联储官员表示，如果数据显示经济在好转，则美联储需要再次升息。

现货银 涨0.2%至每盎司17.13美元，现货铂金(白金) 涨0.3%至每盎司1,050.4美元；现货钯金 涨0.4%至每盎司591.47美元。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张涛/白云)

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