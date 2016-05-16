主要国家经济指标预测--5月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月17日(二) 0130 澳洲新车销售 4月 -- +2.2% 0430 日本工业生产修正值 3月 -- +3.6% 产能利用率指数(较前月) -- -5.4% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -4.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差12.49 对全球贸易收支 -- 顺差38.56 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.5% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 4月 未经季节调整的投入物价(较前月) +1.1% +2.0% (较上年同期) -6.8% -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.8% -0.9% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.2% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 顺差225 顺差190 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +0.9% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1230 美国建筑许可年率(万户) 4月 113.0 107.6 建筑许可(较前月) -- -8.6% 房屋开工年率(万户) 112.5 108.9 房屋开工(较前月) -- -8.8% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 -2.0% -3.3% 1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.3% -0.6% 产能利用率 75.0% 74.8% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.3% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.2% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- -1.2% 产出物价 -- -0.8% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.1% -0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月16日(一) -- 中国的银行结售汇数据(亿美元) 4月 逆差237 -- -- 中国的银行涉外代客收付款数据(亿美元) 4月 逆差89 -- -- 韩国贸易收支(亿美元) 4月修正值 88 -- 出口(较上年同期) -11.2% -- 进口 -14.9% -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 负9.02 6.50 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 58 59 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 3月 净流出983 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净买入236 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 李婷仪)