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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--5月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    
    5月17日(二)
    0130 澳洲新车销售                               4月           --       +2.2%
    0430 日本工业生产修正值                         3月           --       +3.6%
             产能利用率指数(较前月)                               --       -5.4%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                4月           --        持平
                            (较上年同期)                          --       -4.7%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               3月           --   顺差12.49
               对全球贸易收支                                     --   顺差38.56
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月         +0.3%      +0.4%
                                (较上年同期)                    +0.5%      +0.5%
             核心CPI(较前月)                                    +0.2%      +0.6%
                    (较上年同期)                                +1.4%      +1.5%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.3%      +0.4%
                           (较上年同期)                         +1.5%      +1.6%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       +0.4%
                          (较上年同期)                            --       +1.6%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    4月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                  +1.1%      +2.0%
                                  (较上年同期)                  -6.8%      -6.5%
                未经季节调整的产出物价(较前月)                  +0.2%      +0.3%
                                  (较上年同期)                  -0.8%      -0.9%
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)              +0.1%      +0.1%
                                      (较上年同期)              +0.3%      +0.2%
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)         3月       顺差225    顺差190    
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月        +0.3%      +0.1%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.1%      +0.9%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.1%      +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --       +0.2%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                      4月        113.0      107.6
             建筑许可(较前月)                                     --       -8.6%
             房屋开工年率(万户)                                 112.5      108.9
             房屋开工(较前月)                                     --       -8.8%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    3月        -2.0%      -3.3%
    1315 美国工业生产(较前月)                        4月        +0.3%      -0.6%
             产能利用率                                         75.0%      74.8%
             制造业产出(较前月)                                 +0.3%      -0.3%
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 4月          --       +0.2%
    
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价       第一季           --       -1.2%
                                  产出物价                        --       -0.8%
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季         +0.1%      -0.3%
    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    5月16日(一)
     --  中国的银行结售汇数据(亿美元)               4月       逆差237        --
     --  中国的银行涉外代客收付款数据(亿美元)       4月        逆差89        --
     --  韩国贸易收支(亿美元)                 4月修正值            88        --      
             出口(较上年同期)                                  -11.2%        --      
             进口                                              -14.9%        --      
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数             5月        负9.02      6.50       
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数       5月            58        59         
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                 3月      净流出983       --   
             外国购买美国公债(亿美元)                        净买入236       --    
    
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜; 审校 李婷仪)

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