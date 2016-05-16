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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 12:23 BJT

中国货币市场：进入缴税期资金面稍收敛，大行供给减少关注央行操作

路透上海5月16日 - 进入月度缴税时间，中国银行间市场周一大型银行供给减少，资金
面有所收敛。不过目前来看，多数机构轧平头寸问题不大，关注未来公开市场逆回购规模，
以及央行MLF注水情况。
    
    北京一银行交易员称，“早上除了国开，四大行都没出给我们，但我们缺口小已经平了
。”
    
    今日稍早央行公开市场进行了450亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于2.5%，单
日净投放250亿元。
    
    另外，两位消息人士最新透露，中国央行今日就中期借贷便利(MLF)操作向部分银行询
量，三个月和六个月期限利率仍持平于上次，分别为2.75%和2.85%。 
    
    上海一银行交易员表示，近日公开市场逆回购操作规模不大，可以再看看资金收紧后，
一级交易商会不会增加逆回购报送需求。
    
    据路透统计，与4月有超过5,500亿元的中期借贷便利(MLF)到期相比，5月MLF到期规模
不足1,500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日附近。
    
    交易员透露，一般月中开始，银行会将上月税款缴纳入国库，从而减少市场流动性。另
外，5月末，也是上年度所得税等汇算清缴时间。
               
    以下为主要货币市场利率报价:
    
       北京时间11:45            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9820     1.9883      -0.63
         七天      2.3030     2.3213      -1.83
         14天     2.7168     2.7140      +0.28
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     1.6250     1.1150     +51.00
         七天     1.7600     1.6000     +16.00
         14天    1.6550     1.6050      +5.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0000      +0.00
         七天   2.4000     2.4100      -1.00
         14天  2.7200     2.7300      -1.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0050     2.0020      +0.30
         七天       2.3270     2.3240      +0.30
         三个月     2.9075     2.9035      +0.40
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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