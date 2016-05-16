中国货币市场：进入缴税期资金面稍收敛，大行供给减少关注央行操作

路透上海5月16日 - 进入月度缴税时间，中国银行间市场周一大型银行供给减少，资金 面有所收敛。不过目前来看，多数机构轧平头寸问题不大，关注未来公开市场逆回购规模， 以及央行MLF注水情况。 北京一银行交易员称，“早上除了国开，四大行都没出给我们，但我们缺口小已经平了 。” 今日稍早央行公开市场进行了450亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于2.5%，单 日净投放250亿元。 另外，两位消息人士最新透露，中国央行今日就中期借贷便利(MLF)操作向部分银行询 量，三个月和六个月期限利率仍持平于上次，分别为2.75%和2.85%。 上海一银行交易员表示，近日公开市场逆回购操作规模不大，可以再看看资金收紧后， 一级交易商会不会增加逆回购报送需求。 据路透统计，与4月有超过5,500亿元的中期借贷便利(MLF)到期相比，5月MLF到期规模 不足1,500亿，两笔到期时间分别在5月19日和5月27日附近。 交易员透露，一般月中开始，银行会将上月税款缴纳入国库，从而减少市场流动性。另 外，5月末，也是上年度所得税等汇算清缴时间。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9820 1.9883 -0.63 七天 2.3030 2.3213 -1.83 14天 2.7168 2.7140 +0.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 1.6250 1.1150 +51.00 七天 1.7600 1.6000 +16.00 14天 1.6550 1.6050 +5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4000 2.4100 -1.00 14天 2.7200 2.7300 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.0050 2.0020 +0.30 七天 2.3270 2.3240 +0.30 三个月 2.9075 2.9035 +0.40 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)