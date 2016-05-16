《香港报摘》--其他报纸重要消息5月16日

**明报**

--强积金计划辖下的核心基金，将于今年底推出，已踏入立法程序。核心基金收费规定不高于0.75%，冲击现时高收费基金。富达国际投资香港机构业务总监陆剑平表示，现时富达预设基金为目标日期基金，若核心基金在立法会正式批准后，将推出两只基金，一只基金为50岁或以下成员而设较进取基金，另为65岁以上雇员而设，属保守型基金。

--内地客使用银联网上平台支付香港保费被叫停后，市场一直忧虑对本港保险公司的影响。对此，中银集团人寿执行总裁老建荣表示，公司以往不积极吸纳内地客户，新造标准保费只占公司整体业务约10%左右。不过，今年会多与母行合作，积极拓展访港旅客的业务量。

**星岛日报**

--中电 及港灯 的利润管制协议，原本于2018年到期后便可以由港府决定续约多五年。不过，依照港府谘询，政府决定打民意牌，不与两电续约，反而开展新一轮两电利润管制计划商讨，而且有可能将两电资产回报率，由现时的9.99%调低至6-8%。证券分析员指出，政府最终仍可能在抛出的建议中，给予两电较高的回报率，以鼓励继续投资。

**苹果日报**

--港交所 市场科主管董事总经理李国强指，将于7月25日重推收市竞价时段，预期于8月尾接力推出首度引入的市场波动调节机制（俗称冷静期），因此相信即使深港通年内稍后推出，业界仍有足够时间为深港通做准备。

**东方日报**

--连同长和 旗下3 UK并购O2 UK遭欧盟否决，去年宣布的并购交易当中，接近1万亿美元交易泡汤，原以为顾问费“袋袋平安”的投行见财化水。分析认为，欧美监管机构不断加强反垄断，愈来愈多企业绕过投行自行处理并购，对投行更是雪上加霜。

**文汇报**

--创兴银行 副主席梁高美懿认为，该行为了配合国家“一带一路”战略发展，上月已到访越南，与当地银行探讨合作机会，建立关系。创银打算进入不多于五个沿线国家发展，除了越南外，暂时考虑进军新加坡和马来西亚。（完）

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