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货币新闻 | 2016年 5月 16日 星期一 09:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货连跌第四日，受累于农户改种大豆预期

小麦期货 下跌0.26%，报每蒲式耳4.73-1/2美元，上周五收高1.44%。
    
    玉米获得支撑，大豆则受到压力；因预期美国农业部6月30日的种植面积报告可能显示
，与3月31日所公布的初步报告相比，料有100-200英亩的玉米田转为种植大豆。
    
    市场密切关注预报的下周初美国大平原的降雨。降雨应会提升硬红冬麦的产量前景，但
也可能会影响谷物的品质。
    
      以下是0102GMT报价：

      合约              价格   变动    涨跌%    两日      30日    RSI
                                              　涨跌%   移动均值
    CBOT小麦           473.50  -1.25   -0.26%   +1.18%   474.82    63
    CBOT玉米           388.50  -2.25   -0.58%   -0.13%   379.50    61
    CBOT大豆          1060.50  -4.50   -0.42%   -1.07%   1003.56   64
    CBOT稻米           $11.65 -$0.04  -0.30%   -1.40%     $10.91   74
    美国原油           $46.26  $0.05   +0.11%   +0.06%    $42.51   65
    汇率
    欧元/美元          $1.130 $0.000 -0.02% -0.63%
    美元/澳元           0.728  0.001 +0.19% -0.66%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/李婷仪 审校 戴素萍/龚芳)

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