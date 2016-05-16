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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 09:36 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月16日

5月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7632港元 )   
   
    美股道琼工业指数周五收低-185.18,或-1.05%,报17535.32点.因油价下滑，且零售商Nordstrom 和J.C. Penney 季报不
佳拖累消费股走软，盖过了4月零售销售数据强劲的影响。
 
    
 公司名称        ADR代码         收盘价  涨跌幅     成交量     ADR折合每股普通股    较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                        
                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------------------                                     
 中海油                       113.610   -2.51      31033             8.820      -0.79                                     
 中国铝业                       7.530   -2.59       8694             2.338      -0.92                                     
 中国移动                      54.270   -2.41     253454            84.263       0.37                                     
 中国人寿                      10.420   -1.33     205566            16.179      -1.59                                     
 中石油                        67.060   -2.51      30954             5.206      -1.59                                     
 中石化                        64.860   -1.98      19347             5.035      -1.08                                     
 汇丰控股            <HSBC.K   30.810   -0.58    3205509            47.837       1.14                                     
 中电信                        47.540   -1.72       5842             3.691      -0.79                                     
 中国联通                      10.920   -1.07      80236             8.478      -4.53                                     
 兖州煤业                       4.900   -4.48       5769             3.804      -1.96                                     
 华能国际                      27.040   -3.43      11669             5.248      -1.17                                     
 南方航空                      30.810   -4.41       4926             4.784      -1.37                                     
 东方航空                      27.030   -3.74       3453             4.197      -2.40                                     
 （完）

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