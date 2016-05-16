港报社评：中美各有盘算，齐规限蔡英文--经济日报5月16日

蔡英文周五将作台湾的总统就职演说，在中美分别施压下，纵蔡难承认「九二共识」，亦应会力免逾北京底綫，故两岸不会爆大冲突，惟严重分歧始终不减，北京对台施压只会日重。

中守「九二共识」，美不支持台独

国家主席习近平曾强调，两岸关系基础不稳，将地动山摇。随着5月20日蔡英文就职总统的日子逼近，北京连番施经济、外交、政治下马威，如大减内地访台旅客人数、与冈比亚结邦交、阻台湾代表出席世衞会议等，告诫蔡英文在就职演说上不要否定「九二共识」。

值得留意的是，北京不是强硬到底地威吓蔡英文，如内地《环球时报》发布民调指内地大部分民众支持武力统一台湾，遭中央勒令整改。此反映中央施重压有节制，目标只是民进党与蔡英文，台湾民众仍是争取对象，明白若施压过大引起台民强烈反弹，只会令蔡英文在台独路上更有恃无恐。

更值得玩味的是美国亦适时施压蔡英文。美国国防部刚公布的「2016年中国军力报告」，矛头虽直指大陆，但罕有地明文提到「不支持台湾独立」，相信事非凑巧，而是要公开规限蔡英文。

事实上，美国只是用台湾作牵制大陆的棋子，绝不愿见台湾成为拖美国尤其美军下泥淖的负累，故要拉住蔡英文莫逾北京底綫。

在中美力夹下，蔡英文自然明白在就职演说上不能过火，但她亦难以承认「九二共识」，毕竟民进党从不承认存在「九二共识」，何况台湾的连番选举清晰地反映，台湾主流民众并不亲北京、不支持两岸统一，民进党的主要支持者即年轻人，更不少拒共以至倾向台独，民选的蔡英文不可能一登位即背弃选民。

此便考验蔡英文的政治智慧与语言艺术，如何既不承认「九二共识」，又可让北京不强烈反对。现时有传蔡英文只会承认有「九二会谈」，以试图既回应北京，又安抚台湾民众，各界正拭目以待。

蔡根深系台独，两岸浪涛续涌

对北京来说，过于打压台湾势损折台湾民心，不利统一且助长台独，武力统一更非现时选项，只要蔡英文在就职演说上知所节制，不逾红綫，北京应不会以强烈实质行动反弹，两岸可免即时严重冲突。可是，由于台湾民情是走向台独方向，民进党与蔡英文的根又在台独，故北京绝不会放心，也不会大减对台的经济、外交、政治施压，更可能按情况添压，以免台独气焰更张，故未来台海仍将波涛汹涌。（完）

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