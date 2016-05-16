港报社评：曹星如振奋人心，体育专员切忌挥空拳--信报5月16日

拳拳到肉，左眼肿了，拳王曹星如活灵活现演绎何谓打不死的香港精神；取得职业生涯十九连胜之后，铁汉洒下英雄泪，感谢全场三千粉丝热烈支持，特别点名感谢亲临现场打气的财政司司长曾俊华。

曹星如前晚在湾仔会展的擂台，与南韩拳手裴永吉埋身肉搏，战至第四回合，凭着势不可挡的连环流星拳，把对方逼至绳角，一轮猛攻之下拳证叫停，最后获判技术性击倒（TKO）。既称「神奇小子」亦称「不败拳王」的曹星如，继续保有世界拳击理事会（WBC）及世界拳击组织（WBO）两条超蝇量级亚洲金腰带。他在赛后眼泛泪光表示：「香港人可以㗎！今晚真的很感动，没有你们的支持，我不会有今天！」如此满蘸本土情怀的感言，跟二十年前李丽珊赢得奥运滑浪风帆金牌之后所说的「香港运动员唔系（不是）垃圾」遥相呼应。

拳王系上金腰带，为什么跟曾俊华扯上莫大关系，非要点名感谢不可？一来，吃过夜粥习过武的胡须曾慧眼识英雄，早已自命为曹星如的忠实拥趸，并且在赛前公开呼吁大家入场支持，比赛当日他一早到场观战，结果曹星如不负众望，真的在主场观众呐喊助威声中吐气扬眉，为纷扰不休的香港带来振奋人心的正能量；二来，曾俊华借监于曹星如的励志故事，发表题为〈体育经济学〉的网志，阐述体育运动其实充满商机的道理。

曾司长写道，体育运动在海外是一门大生意，相关产业链能带动广告宣传、赛事统筹、体育用品，甚至饮食、旅游、酒店等等，产生巨大的经济效益，高尔夫球、赛车、北美的美式足球、篮球和棒球等赛事，不论班费、电视转播权、商业赞助、商品营销等都是天文数字。

他又引用英超联为例，上一个球季各队总收入是破纪录的三十四亿镑（约三百七十七亿港元），刚赢得冠军的李斯特城估计可以得到一亿五千万镑（约十六亿六千万港元）的收益。曾俊华以曹星如为例子，反映小规模也能慢慢发展出一个可持续的商业模式，而整条产业链的起点是要先有优秀的运动员。

体育运动能够赚大钱，绝对不是什么石破天惊的伟论，早前内地的国家体育总局发布十三五规划，就期望至二○二○年，体育产业总规模将超过三万亿元人民币。问题只在于，如何把这种老生常谈的道理落实为一条致富的黄金大道？

有人认为，香港是一个小地方，人口区区七百万，根本没有足够的市场规模养起优秀的职业运动员，让本来称霸亚洲的足球亦沉沦至一潭死水。如此讲法要是听在荷兰人耳里，肯定会嗤之以鼻。荷兰是一个面积才四万平方公里的小国，人口仅仅一千六百万，但他们的足球队永远是国际赛的争标热门，而且在夏季奥运会赢过二百三十面金牌。弹丸之地难以发展体育运动的讲法，纯粹是不思进取的遁词而已。

曾俊华既然支持本地运动员，鼓吹体育运动是一门大生意，何不坐言起行，推动政府投入更多资源，从而令本地体坛发光发热？今年的《施政报告》之中，特首梁振英宣布设立体育专员一职，名义上算是有寸进，然而距离大展拳脚仍十分遥远，起码我们尚未听到什么具体套路，情况恰似九流拳手挥空拳。若然香港的体育政策始终处于支离破碎的状态，不但欠缺培训基础（包括硬件和软件），运动员连餬口的薪酬亦无法张罗，曹星如之类的人才只会白白浪费，更遑论透过体育活动加强凝聚、促进和谐。

荷兰的体育事业固然值得学习，该国的政治手腕「波德模式」（Polder Model）同样值得参详。Polder意指堤围泽地，低于水平线的荷兰必须日以继夜把Polder以内的水抽掉，才可以避免灭顶之灾，解决问题的方法是群策群力寻求共识，防止崩堤。波德模式正是协商政治，彼此若然不合作的话，大家一起被淹死。严重撕裂的香港，发展体育也好，其他施政亦然，荷兰人的协商之道无疑是一个启发。

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